Wien - Das Thema Nachhaltigkeit gewinnt für Anleger an Bedeutung, so die Experten von "FONDS professionell".Entsprechend würden sich immer mehr Investmentgesellschaften bemühen, ihre Portfolios nach ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) auszurichten. Wer nachhaltig investieren wolle, bekomme allerdings fast zwangsläufig ein deutliches Übergewicht in Aktien, zeige eine aktuelle Untersuchung der Fondsratingagentur Morningstar.

