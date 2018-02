Nach einem Doppelboden im Bereich von 15.500 Punkten in den Jahren 2015/2016 nahm der Dow Jones Industrial Average Index seine Aufwärtsbewegung wieder auf und stieg bis Ende Januar auf ein Rekordhoch bei 26.616 Punkte an. Zu Beginn dieses Monats folgte ein mehrerer Tausend Punkte schwerer Rückschlag zurück auf dem Niveau von 23.371 Punkten und somit in die Nähe der 200-Tage-Durchschnittslinie. In den letzten zwei Handelswochen wurde schließlich eine Erholungsbewegung eingeleitet und endete praktische exakt am 38,2 % Fibonacci-Retracement sowie einer Marke von 22.549 Punkten. Auch wenn es der Dow Jones Index zeitweise über den gleitenden Durchschnitt EMA 50 geschafft hat anzusteigen, zeigt sich das Barometer seit Wochenbeginn an wieder deutlich schwächer und könnte sogar auf frische Verlaufstiefs zurückfallen.

