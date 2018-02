»Der Eurovision Song Contest ist eines der größten TV-Events der Welt mit einer langen und aufregenden Geschichte. Wir sind sehr stolz, zum vierten Mal in Folge mit an Bord zu sein und mit einem großen Anteil der Gesamtbeleuchtung in der Altice Arena in Lissabon vertreten zu sein. Individuell abgestimmte Lichtlösungen unserer Töchter Claypaky und ADB werden eine einzigartige Atmosphäre schaffen, Emotionen erzeugen und die Musiker perfekt in Szene setzen«, sagt Hans-Joachim Schwabe, CEO der Geschäftseinheit Specialty Lighting bei Osram.

Von 8. bis 12. Mai stehen in Lissabon spektakuläre Beleuchtung, Musik und große Gefühle auf dem Programm. Portugal, der Gastgeber des 63. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...