Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von Orange SA mit einem Kursziel von 19,20 Euro auf der "Conviction Buy List" belassen. Der französische Telekomkonzern biete schnelleres Wachstum der freien Barmittel und eine geringere Verschuldung als die Konkurrenz, weshalb er besser vor den Risiken durch steigende Anleihezinsen geschützt sein sollte, schrieb Analyst Andrew Lee in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dazu könnte Orange in den kommenden 4 Jahren Mittel im Wert von bis zu 50 Prozent seiner Marktkapitalisierung an die Aktionäre ausschütten, falls sich keine Fusions- und Übernahmeziele auf dem heimischen Markt fänden./gl/ag Datum der Analyse: 21.02.2018

