Anders als im wenig rohstoffinteressierten Europa hat die Meldung "APPLE KAUFT SICH INS KOBALTGESCHÄFT EIN" in der Minenindustrie für freudige Aufregung gesorgt. Was dies jedoch für unsere diesbezüglich bisher sehr schlecht aufgestellte Automobilindustrie und den Lithium- und Kobaltmarkt bedeutet, lesen Sie in meinem aktuellen ARD-INTERVIEW: http://dgwa.org/apple-kauft-sich-eine-eigene-mine-ard-interview-zu-den-implikationen-fur-die-automobilindustrie/ Beste Grüße! Stefan Müller CEO/Geschäftsführer Beste Grüße, EUROPEAN LITHIUM Investor Relations

