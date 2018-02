OceanaGold Corp. gab heute die finanziellen Ergebnisse des letzten Quartals und des Gesamtjahres 2017 bekannt, nachdem das Unternehmen seine Produktionszahlen bereits am 18. Januar gemeldet hatte.



Die Einnahmen beliefen sich demnach im Quartal auf 246 Mio. $ und im Gesamtjahr auf 724 Mio. $ - beides ein neuer unternehmensinterner Rekord. Auch der Nettogewinn erreichte sowohl in den drei als auch in den zwölf Monaten eine Rekordhöhe und lag bei 89 Mio. $ bzw. 172 Mio. $. Der Nettogewinn je Aktie betrug 0,14 $ im Quartal und 0,28 $ im Gesamtjahr. Zudem verzeichnete das Unternehmen einen operativen Cashflow von 179 Mio. $ im Dezemberquartal und von 358 Mio. $ im ganzen Jahr.



Per Jahresende 2017 verfügte OceanaGold über liquide Mittel im Umfang von insgesamt 103 Mio. $, davon 73 Mio. $ in Barmitteln.



Darüber hinaus bestätigte das Board of Directors die Ausschüttung der regelmäßigen, halbjährlichen Dividende in Höhe von 0,01 $ je Aktie für das erste Halbjahr 2018. Die Dividende wird am 27. April an alle Aktionäre ausgezahlt, die per Handelsschluss am 8. März Anteilsscheine des Unternehmens besitzen.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de