German Startups Group GmbH & Co. KGaA: Obotritia Capital steigt bei German Startups Group ein

Obotritia Capital steigt bei der German Startups Group ein

Berlin, 22. Februar 2018 - Die Obotritia Capital KGaA, Potsdam, die Beteiligungsgesellschaft des erfolgreichen Investors Rolf Elgeti mit Fokus auf Immobilien und Tech Investments, steigt mit rund 8% Anteil bei der German Startups Group ein. Obotritia hat außerbörslich ein Aktienpaket eines Aktionärs der German Startups Group erworben. Zu weiteren Investments der Obotritia in börsennotierte Tech-Unternehmen zählt u.a. der VR Spezialist Staramba AG in Berlin via der Obotritia-Tochtergesellschaft Hevella Capital.

Investor Relations Kontakt German Startups Group Marcel Doeppes Mail: ir@german-startups.com

German Startups Group - Wir lieben Startups!

Die German Startups Group ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft und Digitalagentur mit Sitz in Berlin und mit Fokus auf junge, schnell wachsende Unternehmen, sog. Startups. Sie erwirbt Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen, insb. durch Bereitstellung von Venture Capital. Ihr Fokus liegt auf Unternehmen, deren Produkte oder Geschäftsmodelle eine disruptive Innovation beinhalten, eine hohe Skalierbarkeit erwarten lassen und bei denen sie Vertrauen in die unternehmerischen Fähigkeiten der Gründer hat. Der geografische Fokus liegt auf dem deutschsprachigen Raum. Seit der Aufnahme der Geschäftstätigkeit im Jahr 2012 hat die German Startups Group ein ihrer Ansicht nach diversifiziertes Portfolio von Anteilen an jungen Unternehmen aufgebaut und sich zum aktivsten privaten Venture-Capital-Investor seit 2012 in Deutschland entwickelt (CB Insights 2015, PitchBook 2016). Von den 37 Minderheitsbeteiligungen an operativ tätigen Unternehmen sind 20 für die Gesellschaft wesentlich und machen zusammen 89% des Werts aller 37 aktiven Minderheitsbeteiligungen aus. Die 10 Fokusbeteiligungen verkörpern 67% des Werts aller aktiven Minderheitsbeteiligungen. Nach Ansicht der Gesellschaft spiegelt das Beteiligungsportfolio einen Querschnitt von vielversprechenden deutschen Startups verschiedener Reifegrade ("Seed", "Early" und "Growth Stage" nach Definition der Gesellschaft) wider und enthält manche der erfolgreichsten und bekanntesten deutschen Startups.

Mehr Informationen unter http://www.german-startups.com/.

Sprache: Deutsch Unternehmen: German Startups Group GmbH & Co. KGaA

Platz der Luftbrücke 4-6 12101 Berlin Deutschland Telefon: +49.30.6098890.80 Fax: +49.30.6098890.89 E-Mail: info@german-startups.com Internet: www.german-startups.com ISIN: DE000A1MMEV4 WKN: A1MMEV

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Tradegate Exchange

