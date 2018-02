Ruggell (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Der liechtensteinische Lebensversicherer Liechtenstein Life verstärkt durch die Aufnahme eines Blockchain-Fonds seine innovative Ausrichtung und bietet gleichzeitig eine moderne und interessante Investitionsalternative zur Altersvorsorge für seine Kunden. Der InsurTech Spezialist aus dem Fürstentum Liechtenstein ermöglicht damit aktiv die Investition in neue Blockchain-Technologien und fördert gleichzeitig die Möglichkeit für Kunden am rasanten Wachstumspotenzial von Kryptowährungen zu partizipieren.



Hierzu Holger Roth, CSO Liechtenstein Life AG: "Innovation ist ein tragendes Element der Liechtenstein Life. Mit der Aufnahme des Blockchain-Fonds in unser Investmentportfolio, ermutigen wir Menschen sich mit neuen Technologien auseinanderzusetzen, aktiv am rasanten Wachstumspotenzial von Kryptowährungen zu partizipieren und gleichzeitig von den Vorzügen einer Altersvorsorge zu profitieren."



Das Anlageziel des Blockchain-Fonds ist es, positive Renditen und ein langfristiges Kapitalwachstum zu generieren. Der Fonds investiert überwiegend in Wertpapiere von Unternehmen, die in Zusammenhang mit Blockchain-Technologie stehen sowie in andere zugelassene Vermögenswerte insbesondere Liquiditätsanlagen. Interessierte Investoren können so aktiv am Wachstumspotenzial von Kryptowährungen und Blockchaintechnologien partizipieren.



Über Liechtenstein Life Assurance AG:



Liechtenstein Life Assurance AG (LLA) ist eine seit 2008 international operierende und unabhängige Versicherungsgesellschaft mit Hauptsitz in Ruggell, Fürstentum Liechtenstein. Kernmärkte sind die Schweiz/Liechtenstein, Österreich und Deutschland. Die LLA verbindet Produktintelligenz mit Beratungskompetenz, indem hochwertige, fonds- und anteilgebundene Lebensversicherungsprodukte mit ausgewählten Kooperationspartnern im jeweiligen Land den gemeinsamen Kunden angeboten werden



OTS: Liechtenstein Life Assurance AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/114995 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_114995.rss2



Pressekontakt: Liechtenstein Life Assurance AG Herr Felice Puopolo PR & Communications Industriering 37 FL - 9491 Ruggell T: +423 265 34 93 F: +423 265 34 41 presse@lla-group.com