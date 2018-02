Die Perspektiven für RHEINMETALL erweitern sich erheblich. Mit Puma- und Boxer-Panzern liegt RHEINMETALL in der technischen Ausrüstung sehr weit vorn. Faktisch gibt es keine Konkurrenz auf diesem Gebiet weltweit in dieser Qualität. Für den Boxer verdreifacht sich die Zulieferung bereits auf 1.000 Stück oder 3 Mrd. € und für den Puma-Schützenpanzer erwartet man eine Aufstockung von bislang 350 Stück auf 750 bis 800 Stück gemäß bisher geäußerter Schätzungen in München. Australien und Rumänien erwägen Aufträge über jeweils 3 bis 4 Mrd. € und im Joint Venture mit ROHDE & SCHWARZ (RHEINMETALL-Anteil 74,9 %) steckt eine Modernisierung der drahtlosen Kommunikation im Umfang von 7,5 Mrd. € ab 2021. Ergo:



Rüstung ist ein Langfristgeschäft. Die Durchlaufzeit liegt weit über den Vergleichswerten im Maschinenbau. Unsere kürzliche Einschätzung von RHEINMETALL gemeinsam mit MTU wiederholen wir daher. Ob sich weitere größere Positionen bilden, bleibt offen. Bisher sind CAPITAL GROUP mit 5,1 %, BLACKROCK mit 4,4 % und DIMENSIONAL FUND ADVISORS mit 3,6 % die Ankeraktionäre. Versuchen Sie, technische Schwächen für den Ausbau der Position zu nutzen. Langer Atem ist nötig.



Dies ist ein Ausschnitt aus der aktuellen Actien-Börse Nr. 08 vom 24.02.2018! Ausführliche Infos zu weiteren Themen finden Sie auch unter www.BoersenKiosk.de



Weitere Themen u.a.:++ DAX: Die Markttechnik bleibt kompliziert++ Perspektiven für RHEINMETALL erweitern sich erheblich++ Bei OHB waren wir etwas zu schnell++ SILTRONIC: Reichen 20 Prozent Korrektur aus?++ WAL-MART: Den Größten erwischte es zuletzt++ Bitcoin-Wetten vertragen keine Ideologie++ Umbau in der Pharmazeutik geht weiter



+++ Kostenlose BoersenKiosk Apple-App jetzt online +++ Mit kostenlosem Benachrichtigungsservice +++ Jetzt downloaden im Apple-Store! +++