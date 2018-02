Die Analysten von Barclays ihre Empfehlung für die Aktien der OMV mit "Overweight" bestätigt. Das Kursziel liegt derzeit bei 60,0 Euro. Die OMV hat am gestrigen Mittwoch Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2017 vorgelegt.

Im Sektorvergleich könnte die OMV im Jahr 2018 erneut die besten Renditen liefern sowie die profitabelste Downstream-Sparte vorweisen, schreibt das Analystenteam rund um Lydia Rainforth. Die Konsensusschätzungen seien in Anbetracht des vielversprechenden Ausblicks nach Meinung der Barclays-Experten zu niedrig. Zudem zählen die Aktien zu den billigsten in der Branche, heißt es in der Studie.

Für das laufende Geschäftsjahr der OMV prognostizieren die Barclays-Analysten jetzt einen Gewinn von 4,98 Euro je Aktie. Im darauffolgenden Jahr 2019 werden 4,92 Prozent erwartet. Die Dividendenprognosen für die kommenden zwei Jahre belaufen sich auf 1,58 bzw. 1,65 Euro je Aktie.

Am Donnerstag am Nachmittag notierten die OMV-Aktien an der Wiener Börse mit einem Minus von 1,08 Prozent bei 47,65 Euro.

Analysierendes Institut Barclays

ISIN: AT0000743059