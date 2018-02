Die Wertpapierexperten der Erste Group haben ihr Anlagevotum für die Aktien des Faserherstellers Lenzing von "Accumulate" auf "Buy" angehoben. Das Anlagevotum hat die Analystin Vladimira Urbankova dagegen von 155 Euro auf 125 Euro gesenkt.

Am Donnerstag im Späthandel notierten die Lenzing-Titel an der Wiener Börse mit plus 1,51 Prozent bei 97,55 Euro.

