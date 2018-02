MADRID (dpa-AFX) - Der spanische Ölkonzern Repsol verkauft seinen Anteil von 20 Prozent an Gas Natural für 3,8 Milliarden Euro an den Finanzinvestor CVC Capital Partners. Der Preis je Aktie liege bei 19 Euro, teilte das Unternehmen der spanischen Börsenaufsicht CNMV am Donnerstag mit. Der Buchgewinn für Repsol betrage 400 Millionen Euro. Das Unternehmen ist ein weltweit führender Lieferant von Flüssiggas und ist hauptsächlich in Spanien und Lateinamerika, aber auch in Mittel- und Nordeuropa engagiert.

Die Reaktion an der Börse in Madrid fiel unterschiedlich aus. Repsol-Aktien lagen zuletzt leicht im Minus. Der Kurs von Gas Natural notierte hingegen gut ein Prozent höher./he/mne/zb/tos

ISIN ES0173516115 ES0116870314

