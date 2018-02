Müller - Die lila Logistik AG: Erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017 nach vorläufigen Zahlen im Konzern bei gestiegenem Umsatz ein EBIT unter Erwartung

DGAP-Ad-hoc: Müller - Die lila Logistik AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Dividende Müller - Die lila Logistik AG: Erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017 nach vorläufigen Zahlen im Konzern bei gestiegenem Umsatz ein EBIT unter Erwartung 22.02.2018 / 16:44 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Geschäftsjahr 2017: Vorläufiges Ergebnis / Dividende

Müller - Die lila Logistik AG erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017 nach vorläufigen Zahlen im Konzern bei gestiegenem Umsatz ein EBIT unter Erwartung

Besigheim, 22. Februar 2018 - Nach heute vorliegenden, noch vorläufigen Zahlen wird das operative Ergebnis (EBIT) des Konzerns der Müller - Die lila Logistik AG (ISIN DE0006214687) im Geschäftsjahr 2017 rund 4,1 Mio. EUR (Vj.: 5,3 Mio. EUR) betragen und hat der Konzern im abgelaufenen Geschäftsjahr mit rund 142 Mio. EUR (Vj.: 138,8 Mio. EUR) den höchsten Konzernumsatz der Firmengeschichte erzielt.

Außerplanmäßige Projektverzögerungen im Rahmen eines für 2017 geplanten Neuprojektes führten zu verringerten Projektumsätzen, wodurch die in diesem Projekt aufgebauten Kapazitäten nicht kostendeckend waren. Da diese Entwicklung nicht kompensiert werden konnte, wird der Konzern die Prognose für das operative Ergebnis (EBIT) im Geschäftsjahr 2017, die zwischen 4,7 Mio. EUR und 5,2 Mio. EUR lag, unterschreiten. Die Einzelgesellschaft Müller - Die lila Logistik AG hat das Umsatzziel in Höhe von 5,1 Mio. EUR und das Ergebnisziel (EBIT) in Höhe von 3,1 Mio. EUR im abgelaufenen Geschäftsjahr erreicht. Der Umsatz wird rund 5,5 Mio. EUR (Vj.: 3,9 Mio. EUR), das EBIT wird rund 3,3 Mio. EUR (Vj.: 4,8 Mio. EUR) betragen. Das Vorjahres-EBIT war durch einmalige Sondereffekte positiv beeinflusst. Es ist geplant, der Hauptversammlung eine Dividende von 0,25 EUR pro Aktie (Vj.: 0,30 EUR/Aktie) vorzuschlagen. Die Veröffentlichung des Jahresabschlusses (inklusive Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2018) erfolgt unverändert am 29. März 2018. Die genannten Zahlen sind vorläufig. Das operative Ergebnis (EBIT = earnings before interest and taxes) ist definiert als Ergebnis vor Steuern minus Zinserträge zuzüglich Finanzierungsaufwendungen.

Müller - Die lila Logistik AG Ferdinand-Porsche-Straße 4 74354 Besigheim ISIN DE0006214687

Börse und Handelssegment: Regulierter Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse Mitteilende Person: Oliver Streich, Leiter Investor Relations

Kontakt: Müller - Die lila Logistik AG Oliver Streich Investor Relations Ferdinand-Porsche-Str. 4 74354 Besigheim Tel.: +49 (0) 7143 810 - 125 Fax: +49 (0) 7143 810 - 129 investor@lila-logistik.com

22.02.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Müller - Die lila Logistik AG

Ferdinand-Porsche-Straße 4 74354 Besigheim-Ottmarsheim Deutschland Telefon: +49 (0)7143 810-0 Fax: +49 (0)7143 810-199

E-Mail: investor@lila-logistik.com

Internet: www.lila-logistik.com ISIN: DE0006214687 WKN: 621468

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

656871 22.02.2018 CET/CEST

ISIN DE0006214687

AXC0265 2018-02-22/16:45