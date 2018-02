Lieber Leser,

Ströer hat am Donnerstagvormittag die Ergebnisse per viertes Quartal sowie das Jahr 2017 präsentiert. Dabei hat man auf Jahresbasis sowohl die eigenen als auch die Prognosen des Analystensentiments übertreffen können. Der Umsatz lag in 2017 bei 1,33 Mrd. Euro. 18 % höher als im Vorjahr. Analysten erwarteten im Mittel 1,29 Mrd. Euro. Organisch wuchs der Umsatz jedoch nur um 8,7 %.

Analystenerwartungen übertroffen

Das Operational EBITDA wuchs gegenüber dem Vorjahr ... (David Iusow)

Den vollständigen Artikel lesen ...