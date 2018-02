Schwarzach am Main - TUI-Aktie: Harte Nuss voraus! Aktienanalyse Verluste im Winter haben bei Reiseveranstaltern schon fast Tradition. Entsprechend überrascht war die Börse, als Tourismusriese TUI (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) seine Ergebnisse präsentierte, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.

Den vollständigen Artikel lesen ...