Der Wiener Rentenmarkt hat sich am Donnerstag im Späthandel weiterhin überwiegend höher gezeigt. Nur die fünfjährige Anleihe tendierte etwas schwächer. Der Euro-Bund-Future zog am Nachmittag noch etwas deutlicher in die Gewinnzone.Unterstützung kam von etwas schwächeren Stimmungsdaten aus Deutschland, hieß es aus dem Handel. ...

