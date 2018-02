Aus unserem neuen Börsenbrief: http://www.boerse-social.com/gabb . Alpenkracher-Chefredakteur Norbert Sesselmann hat mir das Okay gegeben, die Zusammensetzung seines Austro-Optionsscheindepots (kostenpflichtiger Zugang via alpenkracher.com) zu nennen. Mit Calls auf voestalpine, AT&S, Polytec, FACC und Wienerberger wurden bereits im November 2017 fünf Austro-Aktien, die auch bei wikifolio & Co. zur Zeit immer weit vorne liegen, als Underlying ausgewählt. Ende Jänner wurde dem damals tief im Geld (und Gewinn) liegenden FACC-Call ein FACC-Put entgegengestellt, so wurde der Gewinn in dieser Position weitgehend eingefroren. Ende Juni wird abgerechnet.

