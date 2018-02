Stand 12 MW-Anlage Requena bei Valencia

Zürich, den 22. Februar 2018

Ad-hoc-Pressemitteilung Edisun Power Gruppe

Stand 12 MW-Anlage Requena bei Valencia

Die 12 MW-Anlage, deren Projektrechte Edisun Power im Februar 2017 erwarb, wurde plangemäss Ende Dezember 2017 vom Generalunternehmer fertiggestellt. Die administrative Überprüfung für den Netzanschluss und die Zuordnung der Tarife dauert länger als erwartet, steht nun aber kurz vor dem Abschluss.

Edisun Power erwartet die Freigabe durch die Behörden und die entsprechende Einschreibung in den Registern (RAIPE, ERIDE und CNMC) in den folgenden Wochen, so dass die Einspeisevergütungen voraussichtlich ab Ende März - und danach während 30 Jahren - fliessen werden. Die durch die längere Prüfung verursachten Kosten gehen zu Lasten des Generalunternehmers und belasten die Edisun Power nicht.

Mit der 12 MW-Anlage bei Valencia, den Ende 2017 akquirierten Anlagen in Leipzig und Ravenna, der erfolgreichen Kapitalerhöhung im September letzten Jahres und der vorzeitigen Refinanzierung zweier Anleihen hat Edisun Power sehr gute Voraussetzungen für ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2018 geschaffen.

Edisun Power Gruppe Als kotierter europäischer Solarstromproduzent finanziert und betreibt die Edisun Power Gruppe Solarstromanlagen in verschiedenen europäischen Ländern. Edisun Power startete ihr Engagement auf diesem Gebiet bereits 1997. Seit September 2008 ist das Unternehmen an der Schweizer Börse kotiert. Edisun Power verfügt bei der Realisierung und beim Kauf sowohl nationaler als auch internationaler Projekte über breite Erfahrung. Aktuell besitzt das Unternehmen 36 Solarstromanlagen in der Schweiz, in Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien.

