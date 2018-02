Lieber Leser,

die Deutsche Telekom hat am Donnerstag die Zahlen per Geschäftsjahr 2017 präsentiert. Dabei hat sie zwar beim Nettokonzernergebnis die Prognosen der Analysten übertroffen, die Schätzungen beim Umsatz sowie dem EBITDA wurden allerdings verfehlt. Außerdem gab es einen harschen Rückgang beim Auftragseingang zu vermelden. Der Umsatz stieg in 2017 um 2,5 % auf 74,9 Mrd. Euro. Analysten hatten mit 75,1 Mrd. gerechnet. Netto verdiente man 3,5 Mrd. Euro und damit 29,4 % mehr als ... (David Iusow)

Den vollständigen Artikel lesen ...