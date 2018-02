Hamburg (ots) -



Der Hamburger Modeschmuckkonzern präsentiert ab sofort seine neue 925 Silber-Linie exklusiv online. Every piece tells a story... Auf www.silver-moments.de verführen die edlen Schmuckstücke und eleganten Accessoires zum Shoppen. Pudrige, sanfte Töne akzentuieren Silberschmuck auf feminine Weise. Eine duftige Farbpalette von Rosé- bis Rosenholztönen trifft auf pure Ecru- und Graunuancen.



Die 925 Silber-Kollektion Silver Moments richtet sich an eine kreative, anspruchsvolle Kundin, die die besondere Klassik liebt. Sie schätzt einen modernen Lifestyle, ist trendbewusst und hat ein Faible für Qualität.



"Classy with a twist" trifft die Philosophie der exklusiven Echtschmuck-Linie perfekt. Das Design ist teils filigran und verspielt in den Formen, teils puristisch und linear. Die Schmuckstücke lassen sich individuell miteinander kombinieren, begleiten sowohl den eleganten, erwachsenen als auch den sportlich mädchenhaften Stil. Veredelt mit Perlen und Kristallen versprüht die Silver Moments-Kollektion eine hochwertige Leichtigkeit, die jede Schmuckliebhaberin sofort verzaubert. Klassische Taschen komplettieren den clean Chic.



