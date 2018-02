Am Freitag soll es in Brüssel noch mehr Geld für fünf besonders arme Sahara-Staaten geben. Doch die Herausforderungen sind riesig.

Wie schnell der Anti-Terror-Einsatz mit dem Tod enden kann, bekommen die deutschen Soldaten in Mali erst am Mittwoch wieder vor Augen geführt. Französische Kameraden geraten Morgen mit ihrem gepanzerten Fahrzeug in eine Sprengfalle, für zwei von ihnen kommt jede Hilfe zu spät. Der vermutlich von Islamisten verübte Angriff ereignet sich im Nordosten des westafrikanischen Krisenlandes. Dort sind auch die rund 1000 Bundeswehrsoldaten stationiert, die sich an der UN-Friedensmission zur Stabilisierung Malis beteiligen.

Wie lange dies noch der Fall sein wird, könnte zumindest zum Teil von Gesprächen an diesem Freitag in Brüssel abhängen. Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron treffen dann zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen die Präsidenten der Staaten Niger, Burkina Faso, Mali, Mauretanien und Tschad (G5 Sahel).

Gemeinsam mit mehr als 20 anderen Vertretern der internationalen Gemeinschaft wollen sie zusätzliche Millionenbeträge für den Aufbau einer neuen afrikanischen Truppe zum Kampf gegen Terrorismus und organisierte Kriminalität in der Sahelzone versprechen. Der rund 7000 Kilometer lange und bis zu 800 Kilometer breite Streifen am südlichen Rand der Sahara ist derzeit das perfekte Rückzugsgebiet für islamistische Terroristen und Menschenschmuggler.

Herrschten dort Recht und Ordnung, könnte auch der Zustrom von Migranten in Richtung Mittelmeer und weiter nach Europa stark eingedämmt werden, lautet die große Hoffnung. Wenn nichts unternommen wird, drohen die Probleme hingegen mit jedem Tag größer zu werden. Die Länder der Sahelzone gehören zu den ärmsten Staaten weltweit und die Bevölkerung wächst weiter rasant. Millionen junge Menschen brauchen dort bald Jobs, sonst könnten sie einfache Beute für die Versprechen radikaler Islamisten oder Schleuserbanden werden.

Derzeit scheint die Stärke örtlicher Rebellengruppen und islamistischer Extremisten, ...

