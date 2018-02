DAX: Mit einer Erholungsrallye scheint es derzeit nichts zu werden

Die Kursverluste an der Wall Street vom Vortag ließen den DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) am heutigen Donnerstag schwach starten. Allerdings konnte das wichtigste deutsche Börsenbarometer im weiteren Handelsverlauf einige dieser Verluste wettmachen.

Das war heute los. Für den DAX ging es in der Spitze um rund 1,5 Prozent in die Tiefe. Neben schwachen Vorgaben sorgte auch ein überraschend stark rückläufiger ifo Index für Enttäuschung. Laut Angaben des ifo Instituts fiel der ifo Geschäftsklimaindex im Februar auf 115,4 Punkte, nach 117,6 Zählern im Januar. Laut Dow Jones Newswires wurde am Markt im Schnitt mit einem Wert von 117,0 Zählern gerechnet. Trotzdem zeigte sich der Euro heute wieder etwas stärker und belastete die bereits schlechte Marktstimmung zusätzlich.

Das waren die Tops & Flops. Einen besonders guten Tag erwischte heute trotz der negativen Marktstimmung die ProSiebenSat.1-Aktie (WKN: PSM777 / ISIN: DE000PSM7770). Der Medienkonzern hatte Zahlen für das Geschäftsjahr 2017 gemeldet. Der Konzernumsatz stieg um 7 Prozent auf 4,08 Mrd. Euro. Das adjusted EBITDA erhöhte sich um 3 Prozent auf 1,05 Mrd. Euro, während der bereinigte Konzernüberschuss um 3 Prozent auf 550 Mio. Euro gewachsen ist. Die Dividende soll um 3 Cent auf 1,93 Euro je Aktie ansteigen. Anleger zeigten sich zufrieden und bescherten der ProSiebenSat.1-Aktie in der Spitze ein Kursplus von rund 4 Prozent. Auch Henkel (WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432) konnte dank positiv aufgenommener Geschäftszahlen überzeugen und zeitweise 3 Prozent zulegen.

Den vollständigen Artikel lesen ...