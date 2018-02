(neu: Schlusskurse)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktionäre von Henkel haben am Donnerstag wieder etwas Zuversicht geschöpft. Nachdem die Papiere des Persil-, Schwarzkopf- und Loctite-Herstellers in den vergangenen Monaten dem Markt hinterhergehinkt waren, setzten die Jahreszahlen der Düsseldorfer nun ein positives Zeichen: Die Anteilscheine zählten mit einem Plus von gut 2 Prozent auf 108,90 Euro zu den größten Gewinnern im Dax.

Henkel hatte im vergangenen Jahr Rückenwind von seinem Klebstoffgeschäft erhalten und erstmals in seiner Unternehmensgeschichte beim Umsatz die Marke von 20 Milliarden Euro geknackt. Auch beim Gewinn wurde eine neue Bestmarke erzielt. Die Dividende soll daher ebenfalls in neue Höhen klettern.

2018 will Henkel vor allem aus eigener Kraft um 2 bis 4 Prozent zulegen. Die Markterwartungen für das laufende Jahr würden durch die angepeilten Unternehmensziele untermauert, schrieb Analyst Mirco Badocco von RBC Capital.

Mit seinem Ausblick und auch mit den vorgelegten Geschäftszahlen traf Henkel in etwa die Erwartungen der Analysten. Positiv ins Gewicht fiel gleichwohl das starke Abschneiden des Klebstoffgeschäfts, auf das unter anderem der Experte Andreas Riemann von der Commerzbank hinwies.

Auch die Analysten von Liberum betonten, dass die Klebstoffsparte einmal mehr das Wachstum von Henkel angetrieben habe. Insbesondere in Westeuropa habe der Konsumgüterkonzern deutlich zugelegt. In den reifen Märkten Asiens liefen insbesondere die Geschäfte mit Unternehmen aus der Elektronik-, Transport- und Metallbranche gut.

Analyst Peter Steiner vom Bankhaus Lampe sprach darüber hinaus von einem beeindruckenden Anstieg der Profitabilität im Geschäft mit Wasch- und Reinigungsmitteln. Dies zeige klar, wie erfolgreich die Integration des 2016 übernommenen US-Waschmittelherstellers Sun Products laufe.

Trotz des Kursanstieges an diesem Donnerstag weisen die Henkel-Aktien auf Sicht von 12 Monaten immer noch ein Minus von mehr als 10 Prozent auf. Der Dax hingegen hat in diesem Zeitraum fast 4 Prozent gewonnen. Analysten wie Jörg Philipp Frey von Warburg Research finden, dass sich der Markt bei Henkel jüngst zu sehr auf die negativen Aspekte konzentriert habe. So leidet die Kosmetik-Sparte unter Preisdruck und einem Verdrängungswettbewerb./la/she/fba/he

