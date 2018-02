artec technologies AG reagiert auf starken Auftragseingang und plant Kapitalerhöhung zur Wachstumsfinanzierung

DGAP-Ad-hoc: artec technologies AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung artec technologies AG reagiert auf starken Auftragseingang und plant Kapitalerhöhung zur Wachstumsfinanzierung 22.02.2018 / 18:58 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

+ Barkapitalerhöhung um bis zu 236.500 neue Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts

Diepholz/Bremen - 22. Februar 2018: artec technologies AG (ISIN DE0005209589), Spezialist für intelligente und benutzerdefinierte Anwendungen in der Aufbereitung und Analyse von audiovisuellen Daten in Echtzeit, hat in den vergangenen Wochen zahlreiche neue Aufträge erhalten und nimmt derzeit an weiteren interessanten Ausschreibungen teil. Zur Wachstumsfinanzierung hat der Vorstand heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Erhöhung des Grundkapitals unter teilweiser Ausnutzung des bestehenden Genehmigten Kapitals beschlossen. artec wird bis zu 236.500 neue Aktien, die 10 Prozent des Grundkapitals entsprechen, ausgeben. Das Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre wurde ausgeschlossen.

Die bis zu 236.500 neuen Aktien werden im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens im Rahmen einer Privatplatzierung institutionellen und professionellen Investoren aus dem In- und Ausland angeboten. Die Transaktion wird von der GBC Kapital GmbH begleitet.

Diepholz, 22. Februar 2018

Der Vorstand

Kontakt für Rückfragen

Fabian Lorenz

E-Mail: investor.relations@artec.de

Tel.: +49 5441 599516

Über die artec technologies AG

Die börsennotierte artec technologies AG (WKN 520958) aus Diepholz (Deutschland) entwickelt und produziert innovative Software- und Systemlösungen für die Übertragung, Aufzeichnung und Auswertung von Video-, Audio- und Metadaten in Netzwerken und Internet. Kunden nutzen seit dem Jahr 2000 die Produktplattformen MULTIEYE(R) für High Definition Videosicherheitslösungen und XENTAURIX(R) für Media & Broadcast Streaming und Recording Anwendungen. artec bietet seinen Kunden einen Komplettservice (Projektierung, Inbetriebnahme, Service & Support) sowohl für die Standardprodukte als auch die Sonderentwicklungen und Cloud-Dienste an. www.artec.de

22.02.2018 CET/CEST

Sprache: Deutsch Unternehmen: artec technologies AG Mühlenstr. 15-18 49356 Diepholz Deutschland Telefon: +49 (0)5441 / 599 50 Fax: +49 (0)5441 / 599 570

E-Mail: investor.relations@artec.de

Internet: www.artec.de ISIN: DE0005209589 WKN: 520958

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange

