Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX hat einen spanischen Satelliten in den Orbit befördert. Dabei nutzte das Unternehmen auch gebrauchte Raketenteile.

Ein spanischer Erdbeobachtungssatellit ist am Donnerstag von Kalifornien erfolgreich in eine Erdumlaufbahn gestartet. Eine SpaceX-Rakete des Typs Falcon 9 mit dem Satelliten an Bord hob am Morgen (Ortszeit) vom Luftwaffenstützpunkt Vandenberg ab. Dabei wurde eine erste Stufe wiederverwendet, die bereits bei einem früheren Start im August zum Einsatz kam.

Die Stufe landete seinerzeit auf einem Schiff ...

