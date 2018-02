Lieber Leser,

Indus Holding hat am Donnerstagvormittag die Ergebnisse per Geschäftsjahr 2017 bekannt gegeben. Die Prognosen der Analysten hatte man dabei nur beim Umsatz übertreffen können. Beim operativen Ergebnis (EBIT) sowie Nettoergebnis hatte man diese allerdings verfehlt. Der Umsatz lag bei 1,64 Mrd. Euro im Rahmen der eigenen Prognosen und 13,64 % über dem des Vorjahres. Analysten hatten 1,6 Mrd. erwartet. Das EBIT lag bei 153 Mio. Euro, was ein Plus von 5,51 % gegenüber 2016 darstellt. ... (David Iusow)

