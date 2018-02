Die STEMMER IMAGING AG (ISIN: DE000A2G9MZ9), ein führender Anbieter von Bildverarbeitungstechnologie in Europa,

hat den Ausgabepreis für ihre Aktien auf 34,00 Euro je Aktie festgelegt. Die Preisfestlegung erfolgte damit in der Mitte der Preisspanne, die zwischen 32,00 Euro und 36,00 Euro je Aktie lag. Zum Platzierungspreis war der Börsengang der STEMMER IMAGING AG deutlich überzeichnet.

Das Angebot der STEMMER IMAGING AG umfasste 1.500.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung, 1.100.000 Aktien aus dem Aktienbesitz der Alleinaktionärin sowie einer Mehrzuteilungsoption ("Greenshoe-Option") bestehend aus 390.000 Aktien, ebenfalls aus der Umplatzierung von Altaktien. Alle angebotenen 2.990.000 Aktien wurden platziert. Das Platzierungsvolumen inklusive der Greenshoe-Option beträgt somit rund 101,7 Millionen Euro.

"Die hohe Nachfrage bei Investoren im In- und Ausland zeigt großes Vertrauen in das Zukunftspotenzial von STEMMER IMAGING. Wir sind mit dem Thema Bildverarbeitung, einer Schlüsseltechnologie im Bereich Industrie 4.0 und Digitalisierung, und unserem Lösungsportfolio rund um die eigene Software in einem spannenden Zukunftsmarkt hervorragend positioniert. Das verschafft uns vielversprechende Wachstumsaussichten für die weitere Unternehmensentwicklung. Mit dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...