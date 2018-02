Mit digitalen Technologien können Städte Geld sparen, den Verbrauch reduzieren und die Schaffung von Arbeitsplätzen stimulieren

Synchronoss Technologies, Inc. (NASDAQ:SNCR), ein global führendes und innovatives Unternehmen in den Bereichen Cloud-, Messaging-, Digital- und IoT-Produkte, meldete heute seinen Beitritt zur strategischen AT&T Smart Cities Alliance, um die Umwandlung von Städten weltweit zu unterstützen. Das digitale und IoT-Produktportfolio und die Expertise des Unternehmens werden von einigen der wichtigsten Player in der Mobilindustrie genutzt werden, um produktive IoT-Anwendungsfälle und klare, greifbare Geschäftsergebnisse für sog. Smart Cities weltweit zu erzielen.

Als Teil der AT&T Smart Cities Alliance wird Synchronoss seine digitalen, Messaging-, Cloud- und IoT-Technologien orchestrieren, um in allen vertikalen Segmenten einer Smart City Innovationen zu schaffen. Durch die Zusammenarbeit mit K2View und unter Verwendung von deren Echtzeit-Analyseplattform Fabric wird Synchronoss verschiedenartige Datenbanken integrieren und Benachrichtigungen sowie Mitteilungen zur Synchronisierung von Informationen über vertikale Segmente bereitstellen. Synchronoss hilft Städten bei der Verbesserung der Verwaltung ihrer digitalen Knoten und Daten. Von der Automationsorchestrierung digitaler Touchpoints bis zu Cloud Storage und Smart Messaging wird Synchronoss Städten dabei helfen, Einsparungen zu erzielen, den Verbrauch zu reduzieren, einen höheren Umsatz zu erwirtschaften und die Schaffung von Arbeitsplätzen zu stimulieren:

Synchronoss Digital sorgt für die Aktivierung von IoT-Geräten und die Automatisierung von Datenanalyse, Workflows und Fulfillment. Diese Funktionen werden von der Synchronoss Digital-Plattform bereitgestellt, die sicherstellt, dass Geräte miteinander verbunden und effektiv sowie effizient zusammenarbeiten können.

Synchronoss Messaging ist eine intelligente, automatisierte Dialogschnittstelle, mit der Menschen mit Geräten, Knoten und Partnern kommunizieren können, um den Betrieb von IoT-Anwendungsfällen besser zu verwalten. Dies umfasst die Nutzung von Bot-Messaging und AI-bestimmten Benachrichtigungen und Mitteilungen.

ist eine intelligente, automatisierte Dialogschnittstelle, mit der Menschen mit Geräten, Knoten und Partnern kommunizieren können, um den Betrieb von IoT-Anwendungsfällen besser zu verwalten. Dies umfasst die Nutzung von Bot-Messaging und AI-bestimmten Benachrichtigungen und Mitteilungen. Synchronoss Cloud bietet einen sicheren Einzelpunkt-Datenspeicher, damit IoT-Systeme sicher und in Echtzeit auf Daten zugreifen können. Die Bedeutung eines sicheren Cloud-Speichers ist anhand zahlreicher aktueller IoT- und Smart City-Anwendungsfälle ersichtlich. Die von Drohnen erfassten Daten müssen z. B. in einer sicheren Cloud gespeichert werden, auf die vordefinierten Berechtigungen entsprechend in Echtzeit zugegriffen werden kann.

"Wir freuen uns, dass Synchronoss unserer Smart Cities Alliance beitreten wird", so Mike Zeto, General Manager, AT&T Smart Cities. "Als prominenter Pionier im IoT-Bereich bei AT&T vor seinem Einstieg bei Synchronoss freuen wir uns besonders, dass Glenn Lurie und seine Kollegen und Kolleginnen den Wert einer Mitwirkung bei einer Branchenkooperation und der Förderung der Entwicklung von Smart Cities erkennen."

"Kommerzielle IoT-Bereitstellungen nehmen weiterhin rasant zu, wodurch aufregende Anwendungs- und Nutzungsfälle für Smart Cities entstehen", sagte Glenn Lurie, CEO von Synchronoss. "Unsere Technologien und Plattformen sind hervorragend aufgestellt, um eine wichtige Rolle beim Management der Interaktion von Geräten, digitalen Knoten und Daten in komplexen IoT-Umgebungen zu spielen. Wir helfen Unternehmen dabei, IoT-Technologie zu nutzen, um ihre Margen zu verbessern, den Verbrauch zu optimieren, den Betrieb zu vereinfachen und lukrative neue Einnahmequellen zu erschließen. Daher freuen wir uns, einer wichtigen Branchenallianz für die Schaffung und Förderung von Smart Cities und IoT-Services der nächsten Generation beizutreten."

Die AT&T Smart Cities Alliance wurde 2016 gegründet und dient dazu, die Einführung der Smart City Framework-Initiative von AT&T zu unterstützen. Dieses Rahmenwerk mit dem Ziel, die Konnektivität von Städten zu verbessern, besteht aus mehreren wichtigen Branchenplayern, darunter wichtige Anbieter von Netzwerkausrüstung, IT-Dienstanbieter, Chipset-Hersteller und bekannte Branchenberater.

Synchronoss (NASDAQ: SNCR) transformiert die Art und Weise, wie Unternehmen neue Umsätze generieren, Kosten senken und ihre Nutzer mit Cloud-, Messaging-, digitalen und IoT-Produkten begeistern, um hunderte Millionen Nutzer rund um den Globus zu unterstützen.

