mid Groß-Gerau - Automobiler Fortschritt ist wichtig, keine Frage. Aber wie heißt es doch: Wer wissen will, wo er hin will, sollte immer auch mal wieder nachschauen, wo er herkommt. So eine Retrospektive passt besonders bei runden Geburtstagen, wie ihn etwa Renault jetzt feiert. Vor 120 Jahren wurde das erste Fahrzeug der Marke gebaut. Schon das hatte richtungsweisende Technik an Bord. Und es folgten reihenweise weitere Modelle, die die Welt der Mobilität nachhaltig prägten. So wie diese Auswahl ... (Global Press)

Den vollständigen Artikel lesen ...