der Deutsche-Bank-Chef rechnet mit hartem Ausstieg Großbritanniens aus der EU: Wie die Nachrichtenagentur Reuters kürzlich mitteilte, bereite John Cryan die Bank auf einen schwierigen Brexit vor.

Cryan: Wir nehmen "das Schlimmste an"

Am Mittwochabend verkündete er in Brüssel: "In Bezug auf den Brexit nehmen wir das Schlimmste an." Dass es im Anschluss an das geplante Ausscheiden im März 2019 eine Übergangsperiode geben soll, bewertete er jedoch positiv.

Dennoch ... (Marco Schnepf)

