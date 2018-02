mid Groß-Gerau - Wenn Autobauer für ihre Kunden den roten Teppich ausrollen, denkt man an Nobel-Marken wie Bugatti, Bentley oder Aston Martin. Da kommt der Scheich oder Oligarch auch gerne mal persönlich vorbei, um sein Objekt der Begierde in Empfang zu nehmen. Doch eine derartige Begrüßung bei einem VW Polo? Das klingt zunächst einmal ungewöhnlich. Wenn aber das Gütesiegel GTI ins Spiel kommt, steigt auch der Polo in die Luxus-Liga auf - wenigstens für einen Augenblick.

Denn Volkswagen ... (Global Press)

Den vollständigen Artikel lesen ...