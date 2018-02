Weltgesundheitsorganisation empfiehlt Ausweitung von präventivem Screening und präventiver Behandlung

QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) begrüßte heute die neuen Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation WHO, in denen zu einer Harmonisierung von präventivem Screening und präventiver Behandlung latenter Tuberkulose (TB) bei gefährdeten Bevölkerungsgruppen in Ländern mit hoher Krankheitslast sowie in Ländern mit geringer Last aufgerufen wird. Die WHO koordiniert die weltweiten Anstrengungen zur TB-Kontrolle und verweist in den Richtlinien auch auf den potenziellen klinischen Wert moderner Bluttests auf latente TB-Infektionen, darunter QIAGENs QuantiFERON-TB Gold Plus.

Tuberkulose ist eine bakterielle Infektionskrankheit, die sich hauptsächlich durch den Husten von Patienten mit der aktiven, pulmonalen Form der Erkrankung verbreitet. Die WHO geht von weltweit 10,4 Millionen neuen Fällen aktiver TB und 1,7 Millionen TB-Todesfällen im Jahr 2016 aus. Patienten mit latenter TB-Infektion (LTBI) wurden zwar mit dem Erreger infiziert, weisen aber bis zum Fortschreiten der Krankheit zur aktiven Tuberkulose keine Symptome auf. Als Teil eines umfangreichen Programms zur Ausrottung dieser Erkrankung erweiterte die WHO in den letzten Jahren ihre Richtlinien für das Screening von Hochrisiko-Personen und deren LTBI-Behandlung, um so einer weiteren Ansteckung vorzubeugen.

Die neuen WHO-Richtlinien Latent tuberculosis infection: Updated and consolidated guidelines for programmatic management (Latente Tuberkulose-Infektion: Aktualisierte und konsolidierte Richtlinien für das programmatische Management) erweitern die Test-Optionen, die Anzahl Testgruppen und Behandlungsoptionen. Sie ersetzen die im Jahr 2011 gegebene Empfehlung gegen die Verwendung von Interferon Gamma Release Assays (IGRAs) in Ländern mit geringem und mittleren Einkommen, in denen die TB-Last am höchsten ist. IGRAs oder Tuberkulose-Hauttests (TST) können nun weltweit für LTBI-Tests verwendet werden. Die neuen Richtlinien erkennen ebenfalls den höheren Nutzen der präventiven Behandlung positiv getesteter Menschen mit bestehender HIV-Infektion sowie die weltweite Knappheit von TST als Hürde für die Ausweitung von LTBI-Präventionsprogrammen an.

