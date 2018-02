Lieber Leser,

Newmont Mining hat am Donnerstag die vorläufigen Ergebnisse per viertes Quartal und das Jahr 2017 präsentiert. Diese sind auf Jahresbasis im Rahmen der eigenen und über den Erwartungen der Analysten ausgefallen. So konnte der Umsatz auf 7,35 Mrd. US-Dollar um 9 % gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden. Analysten rechneten im Mittel mit 7,3 Mrd. US-Dollar. Das EBITDA lag bei 2,7 Mrd. US-Dollar und damit 12 % über dem des Vorjahres. Hier erwarteten Analysten 2,6 Mrd. US-Dollar. ... (David Iusow)

