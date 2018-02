Als Red Hat Certified Cloud and Service Provider bietet Alibaba Cloud nun Red Hat Enterprise Linux auf seinem Marketplace an

Alibaba Cloud, die Cloud-Computing-Sparte der Alibaba Group, gab heute bekannt, dass Red Hat Enterprise Linux, das vom weltweit führenden Anbieter von Open-Source-Lösungen, Red Hat, entwickelte Open-Source-Betriebssystem für Unternehmen, ab sofort weltweit im Alibaba Cloud Marketplace mit nutzungsbasiertem Bezahlmodell verfügbar ist und Kunden von Alibaba Cloud und Red Hat weltweit mehr Auswahl und Flexibilität bietet.

Red Hat Enterprise Linux bietet eine stabile Grundlage für die Modernisierung der IT-Infrastruktur, auf der Unternehmen und Entwickler neue Anwendungen einführen, Umgebungen virtualisieren und eine hybride Cloud erstellen können, um die zertifizierten Open-Source-Lösungen von Red Hat zu implementieren. Benutzer können ihre Versionen auch mit Zusatzfunktionalität von Alibaba anpassen, einschließlich Desktop-Optionen und Entwicklertools.

Alibaba Cloud und Red Hat gingen im Oktober 2017 eine Zusammenarbeit für die gegenseitige Nutzung von Infrastruktur und Lösungen ein. Seitdem hat Alibaba Cloud den Prozess zur Zertifizierung als offizieller Red Hat Certified Cloud and Service Provider abgeschlossen. Die Zertifizierung bedeutet, dass Alibaba Cloud als Anbieter einer sichereren, skalierbaren, unterstützten und einheitlichen Umgebung für Enterprise-Cloud-Bereitstellungen anerkannt ist und von Red Hat getestete und validierte Open-Source-Lösungen anbieten kann.

Kunden von Alibaba Cloud und Red Hat sowie unabhängige Softwareanbieter (Independent Software Vendors, ISVs) und Entwickler auf der ganzen Welt können von dieser Zusammenarbeit auf folgende Weisen profitieren:

Zugang zum zuverlässigen und flexiblen Red Hat Enterprise Linux an einem vertrauenswürdigen Ort erhalten;

Mehr Zuversicht darin haben, dass ihre IT-Implementierungen in der Cloud mit einem soliden Fundament beginnen;

Red Hat Enterprise Linux nach Bedarf nutzen und nur für das bezahlen, was sie nutzen, wenn sie es brauchen.

Yeming Wang, General Manager von Alibaba Cloud Europe, sagte dazu: "Alibaba Cloud freut sich, Red Hat Enterprise Linux auf unserem Marktplatz weltweit anbieten zu können, da dies eine Anerkennung der Fähigkeit von Alibaba Cloud darstellt, eine sicherere, skalierbare und stabile Umgebung zu bieten, um Unternehmen zu modernisieren. Durch die Zusammenarbeit mit Red Hat können wir unseren Kunden eine leistungsstarke und zuverlässige Plattform bieten, die Cloud-Architekturen bereitstellen kann, um die aktuellen und zukünftigen Geschäftsanforderungen der digitalen Transformation für Unternehmen zu erfüllen."

Mike Ferris, Vice President, Technical Business Development and Business Architecture bei Red Hat sagte: "Mit der globalen Reichweite von Alibaba Cloud bietet die Verfügbarkeit von Red Hat Enterprise Linux auf dem Alibaba Cloud Marketplace den Kunden mehr Flexibilität in der hybriden Cloud. Im Mittelpunkt unseres Geschäfts steht der Wunsch und die Verpflichtung, eine größere Auswahl an Lösungen in der Cloud anzubieten. Die Zusammenarbeit mit einem der weltweit führenden Anbieter von öffentlichen Clouddienstleistungen hilft uns dabei, einen weiteren Schritt in diese Richtung zu gehen."

