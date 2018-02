von Florian Westermann, €uro am Sonntag Fast neun Milliarden Dollar Verlust fuhr der weltgrößte Netzwerkausrüster Cisco Systems im zweiten Geschäftsquartal ein. Hintergrund waren aber nicht etwa schleppende Geschäfte, sondern die von US-Präsident Donald Trump durchgesetzte Steuerreform in den USA. In diesem Zusammenhang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...