TOKIO (dpa-AFX) - Die Inflation in Japan bleibt trotz einer seit Jahren extrem lockeren Geldpolitik immer noch weit vom Ziel der Notenbank und Regierung entfernt. Im Januar seien die Verbraucherpreise ohne die Berücksichtigung von Kosten für frische Lebensmittel wie schon in den beiden Vormonaten im Jahresvergleich um 0,9 Prozent gestiegen, teilte die Regierung am Freitag in Tokio mit. Damit zog dieser Preisindex, auf den die Währungshüter vor allem blicken, etwas stärker an als Experten erwartet hatten, blieb aber immer noch ein gutes Stück unter dem Notenbank-Ziel eines Anstieg um zwei Prozent.

Die japanische Zentralbank kämpft seit Jahren mit der Gefahr von sinkenden oder stagnierenden Preisen. Diese bergen immer die Gefahr, dass die Verbraucher den Kauf von größeren Konsumgütern in der Hoffnung auf billigere Preise aufschieben und damit die Wirtschaftsentwicklung abwürgen. Der private Konsum ist in der zuletzt wieder sehr gut laufenden japanischen Wirtschaft weiter relativ schwach. Das Land befindet sich zwar derzeit in der längsten Wachstumsphase seit Ende der 80er-Jahre - dabei sind aber vor allem die Exporte und die Investitionen der Unternehmen die Triebfedern./zb/nas

