=== 07:00 DE/Rhön-Klinikum AG, Jahresergebnis, Bad Neustadt/Saale *** 07:00 CH/Swiss Re Group, Ergebnis 4Q, Zürich 07:30 DE/Xing AG, Jahresergebnis, Hamburg *** 08:00 DE/BIP 4Q (2. Veröffentlichung) kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: +0,6% gg Vq 1. Veröff.: +0,6% gg Vq zuvor: +0,7% gg Vq kalenderbereinigt PROGNOSE: +2,9% gg Vj 1. Veröff.: +2,9% gg Vj zuvor: +2,7% gg Vj *** 08:00 DE/Maastricht-Quote (Einnahmen und Ausgaben des Staates) 2017 *** 08:00 GB/Royal Bank of Scotland Group plc, Jahresergebnis, Edinburgh 08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Jahresergebnis, Madrid *** 11:00 EU/Informelles Gipfeltreffen der 27 Staats- und Regierungschefs, ca 18:00 PK, Brüssel *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Januar Eurozone PROGNOSE: -0,9% gg Vm/+1,3% gg Vj Vorabschätzung: +1,3% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+1,4% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: -1,6% gg Vm/+1,0% gg Vj Vorabschätzung: +1,0% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+0,9% gg Vj 11:30 GB/Telefonica Deutschland Holding AG, Capital Market Day, London 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 16:00 US/Fed, Teilnahme der Fed-Präsidenten Dudley, Mester und Rosengren sowie von EZB-Direktor Coeure an einer Konferenz der University of Chicago Booth School of Business, New York 21:40 US/Fed, Rede von San-Francisco-Fed-Präsident Williams (2018 stimmberechtigt im FOMC), Los Angeles *** - DE/Volkswagen AG (VW), Eckdaten zum Jahresergebnis, Wolfsburg - EU/Ratingüberprüfung für Kroatien (Moody's), Malta (Moody's und DBRS), Russland (S&P und Fitch), Slowenien (Fitch), Türkei (S&P) - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Russland geschlossen ===

