Weil er während des Attentats in einer High School in Florida nur vor der Tür stand, anstatt hineinzugehen, ist ein Polizist vom Dienst suspendiert worden. Er habe die Entscheidung getroffen, nachdem er Überwachungsvideos gesehen und mit Zeugen und dem betroffenen Polizisten gesprochen habe, erklärte der Sheriff des Broward County, Scott Israel, am Donnerstag (Ortszeit).

In der Majory Stoneman Douglas Hig School in Parkland hatte am vergangenen Mittwoch ein 19 Jahre alter Ex-Schüler 17 Menschen erschossen. Der Hilfssheriff hatte zwar Stellung vor dem Gebäude bezogen, er sei aber nicht hineingegangen, so Israel. Der Polizist sei nach der Suspendierung vom Dienst zurückgetreten.

Der Hilfssheriff hätte in das Schulgebäude gehen und sich dem Amokläufer entgegenstellen und diesen letztendlich töten müssen, sagte der Sheriff während einer Pressekonferenz. Er habe keine Worte für das Verhalten des Polizisten, so Israel.

Dieser sei mehr als vier Minuten vor dem Westeingang ...

