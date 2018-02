The following instruments on XETRA do have their last trading day on 23.02.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.02.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA XS0683060510 IBERDROLA FIN. IRE. 11/21 BD01 BON EUR N

CA 6SAK XFRA XS0820929437 SPAREBK 1 BOLIG.12/18 MTN BD01 BON EUR N

CA SGED XFRA XS0821220281 SOC GENERALE 12/18 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB67G9 NORDLB 2,75KAP.M.FLR 1/12 BD02 BON EUR N

CA XFRA US045167CN13 ASIAN DEV. BK 14/18 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA US17275RBA95 CISCO SYSTEMS 16/18 BD02 BON USD N

CA XFRA US30231GAS12 EXXON MOBIL CORP. 16/18 BD02 BON USD N

CA XFRA US912828UR92 US TREASURY 2018 BD02 BON USD N

CA XFRA XS0591650543 SNCF RESEAU 11/41 MTN FLR BD02 BON EUR N

CA XFRA XS0591659502 B.N.G. 11/41 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS0881457559 WORLD BK 13/18 MTN BD02 BON BRL N

CA XFRA XS1136259022 HYPO NOE L.F.N.W. 14/19 BD02 BON EUR N

CA EN8 XFRA SE0000718017 ENIRO AB EQ00 EQU EUR N

CA OG7K XFRA DE0008479437 LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB FD00 EQU EUR N