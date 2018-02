FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.02.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 23.02.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

FZ12 XFRA DE0008006263 POSTBANK BALANCED 0.530 EUR

XFRA DE000HLB4C73 LB.HESS.-THR.ZI.DI.02A/17 0.001 %

XFRA DE000A161V55 IKB DT.IND.BK.MTN 16/20 0.001 %

0OH XFRA AU000000OML6 OOH MEDIA LTD 0.067 EUR

FZ14 XFRA DE0009770289 POSTBANK EUROPA P 0.920 EUR

FZ11 XFRA DE0008006255 POSTBANK EURORENT 1.000 EUR

CDW XFRA US12514G1085 CDW CORP. DL-,01 0.171 EUR

TR4 XFRA US8923561067 TRACTOR SUPPLY DL-,008 0.220 EUR

SJ3 XFRA US8243481061 SHERWIN-WILLIAMS DL 1 0.700 EUR

RAG XFRA US7502361014 RADIAN GRP INC. DL-,001 0.002 EUR

PJR XFRA US7240781002 PIPER JAFFRAY DL-,01 1.623 EUR

35OA XFRA US67551U1051 OCH-ZIFF CAPITAL MAN.CL A 0.057 EUR

NUS XFRA US67018T1051 NU SKIN ENTERPRISES A 0.297 EUR

MKT XFRA US55306N1046 MKS INSTRUMENTS INC. 0.146 EUR

LP3 XFRA US5463471053 LOUIS. PAC. CORP. DL 1 0.106 EUR

KYSA XFRA US4881522084 KELLY SERVS INC. A DL 1 0.061 EUR

IFXA XFRA US45662N1037 INFINEON TECHNOLOGIES ADR 0.243 EUR

GEC XFRA US3696041033 GENL EL. CO. DL -,06 0.098 EUR

DBD XFRA US2536511031 DIEBOLD NIXDORF DL 1,25 0.081 EUR

CXM XFRA US16359R1032 CHEMED CORP. DL 1 0.228 EUR

CNH XFRA US1261171003 CNA FIN. DL 2,50 1.872 EUR

AEO XFRA US0495601058 ATMOS EN. CORP. 0.395 EUR

ZAS XFRA US04621X1081 ASSURANT INC. DL-,01 0.456 EUR

PND XFRA NO0003054108 MARINE HARVEST ASA NK 7,5 0.268 EUR

IFX XFRA DE0006231004 INFINEON TECH.AG NA O.N. 0.250 EUR

AQ3 XFRA CA0213611001 ALTAGAS LTD 0.117 EUR

WC2 XFRA AU000000WHC8 WHITEHAVEN COAL LTD 0.083 EUR

WE7 XFRA AU000000EVN4 EVOLUTION MINING LTD 0.022 EUR

15A XFRA US04014Y1010 ARES MANAGEMENT LP UTS 0.325 EUR

EQN2 XFRA US29444U7000 EQUINIX INC. DL-,001 1.855 EUR

WOP XFRA US9802283088 WOODSIDE PET. SP.ADR 1 0.399 EUR

MHL XFRA US78409V1044 S+P GLOBAL INC. DL 1 0.407 EUR

1HI XFRA US32051X1081 1ST HAWAIIAN INC. DL-,01 0.195 EUR

HO9 XFRA US4042511000 HNI CORP. DL 1 0.232 EUR

ID9 XFRA AU000000HLO6 HELLOWORLD TRAVEL LTD. 0.045 EUR