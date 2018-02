FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.02.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 26.02.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 23.02.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 26.02.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

CCL XFRA AU000000CCL2 COCA-COLA AMATIL 0.116 EUR

1S6 XFRA AU000000SDF8 STEADFAST GROUP LTD 0.018 EUR

QRL XFRA AU000000AZJ1 AURIZON HLDGS LTD 0.090 EUR

CK0 XFRA GB00BDCPN049 COCA-COLA EU.PA. EO -,01 0.260 EUR

UKYE XFRA LU1565283667 ARDAGH GROUP E01 0.114 EUR

XFRA AU0000ATBHN7 ASIAN DEV. BK 2023