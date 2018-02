FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.02.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 26.02.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 23.02.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 26.02.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

B24 XFRA JP3835760004 BELLSYSTEM24 HLDGS O.N. 0.137 EUR

XFRA DE000HLB10D8 LB.HESS.-THR.ZI.DI.02B/15 0.001 %

UEO XFRA US9604131022 WESTLAKE CHEM.CORP.DL-,01 0.171 EUR

RCK XFRA US7745151008 ROCKY BRANDS INC. 0.090 EUR

FP3 XFRA US65339F1012 NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 0.903 EUR

KEY XFRA US4932671088 KEYCORP DL 1 0.085 EUR

JNJ XFRA US4781601046 JOHNSON + JOHNSON DL 1 0.684 EUR

IVY XFRA US46145F1057 INV.TECH.GRP INC. DL-,01 0.057 EUR

H6P XFRA US4040301081 H+E EQUIPMENT SERV.DL-,01 0.224 EUR

GPG XFRA US3911641005 GREAT PLAINS ENERGY INC 0.224 EUR

CU3 XFRA US1925761066 COHU INC. DL 1 0.049 EUR

CR2 XFRA US12618T1051 CRA INTERNATIONAL INC. 0.138 EUR

BWI XFRA US1170431092 BRUNSWICK CORP. DL-,75 0.155 EUR

ESDA XFRA US05541T1016 BGC PARTNERS INC.A DL-,01 0.146 EUR

TPIG XFRA TH0471010Y12 IRPC PCL -FOREIGN- BA 1 0.009 EUR

NVPF XFRA TH0471010R11 IRPC PCL -NVDR- BA 1 0.009 EUR

4GE XFRA MXP370841019 GRUPO MEXICO B 0.022 EUR

LAW XFRA JP3982100004 LAWSON INC. 0.967 EUR

YEC XFRA JP3932000007 YASKAWA EL. CORP. 0.152 EUR

MJJ XFRA JP3869920003 MANI INC. 0.137 EUR

FYM XFRA JP3802600001 FAMILYMART UNY HLDGS CO. 0.425 EUR

FR7 XFRA JP3802300008 FAST RETAILING CO. YN 50 1.328 EUR

HPX XFRA JP3784600003 HISAMITSU PHARMA. 0.311 EUR

TOH XFRA JP3598600009 TOHO CO. LTD 0.095 EUR

TKM XFRA JP3456000003 TAKASHIMAYA 0.046 EUR

S6M XFRA JP3422950000 SEVEN + I HLDGS CO. LTD 0.341 EUR

UGI XFRA JP3397060009 SUGI HOLDINGS CO. LTD. 0.266 EUR

JUS1 XFRA JP3388200002 AEON CO.LTD. 0.114 EUR

JFM XFRA JP3386380004 J.FRONT RETAILING 0.121 EUR

OWK XFRA JP3203500008 ONWARD HOLDINGS CO. LTD. 0.182 EUR

O2F XFRA JP3040880001 ORIX JREIT INC. 23.975 EUR

59JA XFRA JP3039710003 JAPAN RETAIL FD INV. 32.851 EUR

P4F XFRA US72348P1049 PINNACLE FD.INC DEL DL-01 0.264 EUR

NAH XFRA US63888P4063 NATURAL HEALTH TRENDS 0.106 EUR

WF3 XFRA AU000000WES1 WESFARMERS LTD 0.656 EUR