FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.02.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 23.02.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

SYN XFRA FR0010949404 STENTYS EO -,03

XFRA CA87973V2003 TELSON RES INC.

ICL XFRA SE0005003217 CELL IMPACT AB B

XFRA CA9780331166 WOLVERINE MINER.CORP.

B6DA XFRA CA38503H2037 GRANADA GOLD MINE O.N.