FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 nach Zahlen von 38 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Medienkonzern sei wieder in der Spur, schrieb Analystin Laurie Davison in einer am Freitag vorliegenden Studie. ProSieben sei die am günstigsten bewertete europäische Fernseh-Aktie. Stattdessen sollte es der Premium-Wert sein./ajx/stk

Datum der Analyse: 23.02.2018

ISIN DE000PSM7770

AXC0033 2018-02-23/07:20