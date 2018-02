IRW-PRESS: Glance Technologies Inc.: Glance kündigt White Label-Blockchain-Lösung an

Glance kündigt White Label-Blockchain-Lösung an

22. Februar 2018 - Vancouver, B.C. - Glance Technologies Inc. (CSE: GET: CN / OTCQB: GLNNF / FKT: GJT) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen Möglichkeiten sondiert, um seine vor Kurzem erworbene Kryptowährungs- und Blockchain-Plattform BlockImpact als White-Label-Lösung zu lizenzieren. Glance ist der Ansicht, dass Anwendungen dieser Technologieplattform auf dem Markt stark gefragt sind, und führte mit einer Anzahl von Parteien, die Interesse an der Lizenzierung dieser Technologie bekundet haben, bereits Gespräche.

Laut Coinschedule.com wurden im Jahr 2017 allein neben traditionellen Investitionen in die Blockchain-Branche mehr als 3,7 Milliarden USD in Kryptowährungs-ICOs investiert. Nach Ansicht von Glance ist dies ein Indikator für den Bedarf an Blockchain- und Kryptowährungs-Zahlungslösungen.

Glance plant, die Kontakte und Fähigkeiten seines Blockchain- und Kryptowährungs-Beirats zur Vermarktung dieser Lösung einzusetzen. An der Spitze der Bemühungen von Glance in dieser Hinsicht stehen Dinis Guarda und Alexander Perkins.

Dinis Guarda ist ein Multiunternehmer, CEO, Autor, Meinungsbildner und Experte, der von Ranking.influencer.world als der vierteinflussreichste Meinungsbildner im Blockchain- und Kryptowährungsbereich und von Right Relevance als fünfteinflussreichste Person in der Blockchain-Branche gekürt wurde. Außerdem wurde er von Richtopia Rise auf den fünften Platz der Top 100 Blockchain Insiders gewählt. Herr Guarda, der eine zwanzigjährige internationale Geschäftserfahrung vorweisen kann, war an 360 digitalen Strategien, nachhaltigen Innovationen und neuen Geschäftsmodellen im Blockchain-, Fintech- und AI-Bereich wie etwa ICOs (Initial Coin Offerings) beteiligt. Außerdem ist er Gründer von Lifesci, einer Peer-to-Peer-Suchmaschine und -PaaS (Platform as a Service) auf Blockchain-Basis. Er gründete auch Unternehmen wie Ztudium, das die Blockchain-Technologie BlockImpact (von Glance übernommen) entwickelte, Humanig, Fabbanking.com und mehr. Er berät die Vereinten Nationen, Hyperlook Transportations und andere.

Alexander Perkins ist ein Berater im Blockchain- und Fintech-Bereich mit Kernkompetenzen in der Blockchain- und Unternehmensentwicklung. Herr Perkins ist derzeit Partner bei Ztudium, einem auf den Blockchain-Bereich ausgerichteten strategischen Beratungsunternehmen. Davor war Herr Perkins Vice President von Humanig, einem Blockchain-Unternehmen, dessen Ziel darin besteht, den weltweit 2 Milliarden Personen ohne Bankkonto Bankdienstleistungen anzubieten, und ein Associate bei Deep Knowledge Ventures, einem Risikokapitalunternehmen mit Sitz in London.

Die BlockImpact-Plattform zeichnet sich durch folgende Funktionen aus:

- Biometrische Identifizierung - 360-Grad-Blockchain-Technologie - Digitale Nachrichten-/Gruppenchat-Funktion (ähnlich wie Whatsapp) - Mobile Geldbörse (Wallet) - Offene Programmierschnittstelle (API) - Geldbörse (Wallet) für Kryptowährungen/Token/Fiatgeld (ermöglicht problemlose Währungsumrechnung) - Belohnungssystem - Verschlüsselte Cybersicherheit - Anwendungsinternes Supportsystem - Dokumentenaustausch - Soziale Netzwerkfunktionen - Peer-to-Peer-Marktplatzfunktion

Neben diesen Lizenzierungsbemühungen setzt Glance auch den Ausbau einer Kryptowährung auf Basis eines Belohnungssystems, das in die Glance Pay-Plattform integriert werden soll, fort.

Über Glance Technologies Inc.

Glance Technologies besitzt und betreibt Glance Pay, ein fortschrittliches Zahlungssystem, das die Art und Weise, wie Smartphone-Nutzer entscheiden, wo sie einkaufen, Waren und Dienstleistungen bestellen, Zahlungen durchführen, digitale Belege abrufen, digitale Angebote einlösen, tolle Belohnungen erhalten und mit Händlern interagieren, revolutioniert. Glance bietet zielgerichtetes In-App Marketing, geo-orientierte digitale Coupons, Kunden-Feedback, Händlernachrichten und individuelle Belohnungsprogramme. Das mobile Zahlungssystem Glance Pay umfasst eine eigene Technologie, einschließlich Nutzer-Apps, die für die Betriebssysteme iOS (Apple) und Android kostenlos heruntergeladen werden können, eine Händler-Manager-App sowie eine umfassende Technologie mit einem ausgeklügelten Betrugsschutz und einer blitzschnellen Zahlungsverarbeitung. Glance hat vor kurzem auch eine End-to-End-Blockchain-Lösung mit einem Belohnungssystem auf Basis von Kryptowährungen gekauft, die derzeit in die Glance Pay-App eingebunden wird.

Weitere Informationen über Glance erhalten Sie auf www.glance.tech.

Für weiterführende Informationen kontaktieren Sie bitte:

Investor Relations 1-866-258-1249 investors@glancepay.com

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (gemeinsam die zukunftsgerichteten Informationen) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind typischerweise an Begriffen wie können, glauben, denken, erwarten, explorieren, erweitern, könnte, prognostizieren, beabsichtigen, schätzen, planen, verfolgen, potenziell, sollte, wird und ähnlichen Ausdrücken, zu erkennen oder sind solche, die sich naturgemäß auf zukünftige Ereignisse beziehen. Diese Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten in sich bergen, beziehen sich auf die Erörterung der Geschäftsstrategien von Glance und dessen Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Betriebe, Umsätze, neuer Produkte, neuer Lizenzierungsvereinbarungen sowie auf andere Informationen, die auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse und Schätzungen von noch nicht ermittelbaren Beträgen basieren. Weitere Informationen hinsichtlich dieser und anderer Faktoren und Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zugrunde liegen, finden Sie im Abschnitt Risik Factors im jüngsten Jahresbericht (Annual Information Form) und im Prospekt von Glance, die im Profil von Glance auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar sind. Glance weist Investoren darauf hin, dass zukunftsgerichtete Informationen von Glance keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden könnten, in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Man sollte sich nicht auf solche zukunftsgerichteten Informationen verlassen, da es keine Gewissheit gibt, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen diese basieren, tatsächlich eintreten werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42527 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42527&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA37679 01018

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA3767901018

AXC0034 2018-02-23/07:23