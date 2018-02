FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Freitag an seinen Erholungsversuch vom Vortag anknüpfen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex etwa zwei Stunden vor dem Start auf 12 490 Punkte und damit 0,23 Prozent über seinem Vortagesschluss. Am Donnerstag hatte er seine zwischenzeitlichen Verluste am Nachmittag im Zuge einer Erholung der Wall Street weitgehend wettgemacht. Auf Wochensicht liegt der Dax knapp im Plus.

Nach dem jüngsten Auf und Ab suchen Investoren immer noch nach Orientierung. So pendelte der Dax in den letzten Tage weitgehend zwischen etwa 12 300 und 12 500 Zählern. "Erfahrungsgemäß dürfte die Lethargie aber nicht mehr lange anhalten, eine anschließende kräftigere Bewegung wäre nicht überraschend", erklärte Chartexperte Franz-Georg Wenner von Index-Radar.

Auf der Unternehmensseite geht es nach der Zahlenflut der vergangenen Tage etwas ruhiger zu. Geschäftszahlen gibt es etwa vom Karrierenetzwerk Xing . Mit Blick auf die Konjunkturagenda interessieren am späteren Vormittag insbesondere die Verbraucherpreise aus der Eurozone./mis/jha/

