FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Aixtron von 12 auf 18 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der LED- und Chipindustrieausrüster könnten seinen Umsatz auf bereinigter Basis 2018 verdoppeln, schrieb Analyst Uwe Schupp in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der TecDax-Konzern sollte von der Vielzahl immer neuer Halbleiteranwendungen in allen Bereichen profitieren. Der Fokus des Unternehmens könne sich nun von Kostensenkungen auf das Umsatzwachstum legen./mis/ag

Datum der Analyse: 23.02.2018

ISIN DE000A0WMPJ6

AXC0045 2018-02-23/07:46