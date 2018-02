TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den Börsen in Südostasien und Australien herrscht am Freitag eine positive Stimmung. Quer durch die Region dominieren Aufschläge das Börsengeschehen, womit sich die Kurse von den Vortagesverlusten an der Mehrzahl der Handelsplätze erholen. Untermauert wird die positive Stimmung von der leichten Erholung des US-Dollar zum Yen, nachdem der Yen am Vortag noch deutlich zugelegt hatte. Der Dollar steigt auf 106,99 Yen nach Wechselkursen um 106,76 am Vorabend. Im Hoch am Donnerstag lag er bei rund 107,70 Yen.

Etwas gebremst wird der Yen von Inflationsdaten aus Japan knapp über der Markterwartung. Die Verbraucherpreise stiegen in der Kernrate im Januar im Jahresvergleich um 0,9 Prozent - weiter deutlich unter der Zielvorgabe der Notenbank von 2 Prozent. "Obwohl 2018 weltweit mit einem Anziehen der Inflation gerechnet wird, bleibt die Entwicklung für Japan schwer fassbar. Die Bank of Japan dürfte die letzte unter den großen Notenbanken sein, die ihre lockere Geldpolitik zurückfahren wird. Zwar gibt es keinen Grund für die Notenbank, sich gegen eine überhitzte Konjunktur zu stemmen, aber viele Anreize, diese weiter zu stützen, gibt es auch nicht", sagt Marktstratege Brian Beitner von Chautauqua Capital Management.

Börse Tokio steigt mit Inflationsdaten

In Tokio legte der Nikkei-225 um 0,7 Prozent auf 21.893 Punkte zu, am japanischen Rentenmarkt fallen die Renditen etwas. Die japanische Notenbank belässt das Volumen ihrer Wertpapierkäufe über die verschiedenen Laufzeiten unangetastet. In Schanghai hinkt der Composite nach den Vortagesaufschlägen der regionalen Tendenz etwas hinterher und gewinnt 0,1 Prozent auf 3.272 Zähler. Nach der Rally des Vortages sind es vor allem Titel aus der Luftfahrtbranche, die sich etwas abkühlen. Auch Stahl- und Kohlewerte zeigen sich mit Abgaben. Analysten sehen angesichts der Bemühungen der Regierung, die Unternehmen zu entschulden, kurzfristig nicht allzu viel Potenzial für den chinesischen Aktienmarkt.

In Hongkong zeigt sich der HSI dagegen freundlich - gestützt von Aufschlägen im Finanzsektor. Das Schwergewicht Tencent legt 1,2 Prozent zu und steht damit für ungefähr 20 Prozent des Indexplus. Analysten loben die Fähigkeit des Unternehmens, seine Spielesparte zu monetarisieren. Die Unterhaltungsaktivitäten befeuerten die Konsensschätzungen, so die Analysten von New Street Research und haben deswegen ihre Prognosen für Tencent erhöht. Nachdem der Kurs sich im vergangenen mehr als verdoppelt hatte, liegt die Aktie im laufenden Jahr schon wieder 10 Prozent im Plus.

In Seoul ist das Schwergewicht Samsung Electronics mit einem Plus von 0,3 Prozent eine Stütze des Marktes, nachdem die Papiere des Elektronikkonzerns zuletzt mehrere Tage verloren hatten.

=== S&P/ASX 200 (Sydney) 5.999,80 +0,82% -1,08% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 21.892,78 +0,72% -3,80% 07:00 Kospi (Seoul) 2.443,70 +1,22% -0,96% 07:00 Schanghai-Comp. 3.271,64 +0,09% -1,10% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 31.224,76 +0,84% +5,08% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.529,84 +1,19% +2,16% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.857,78 +0,15% +3,24% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9.48 Uhr % YTD EUR/USD 1,2304 -0,2% 1,2329 1,2279 +2,4% EUR/JPY 131,56 -0,0% 131,59 131,79 -2,8% EUR/GBP 0,8823 -0,1% 0,8834 0,8836 -0,8% GBP/USD 1,3946 -0,1% 1,3956 1,3899 +3,2% USD/JPY 106,92 +0,2% 106,73 107,33 -5,0% USD/KRW 1078,70 -0,2% 1080,41 1084,93 +1,1% USD/CNY 6,3419 -0,1% 6,3501 6,3608 -2,5% USD/CNH 6,3381 +0,0% 6,3364 6,3519 -2,7% USD/HKD 7,8231 -0,0% 7,8245 7,8252 +0,1% AUD/USD 0,7826 -0,2% 0,7840 0,7808 +0,1% NZD/USD 0,7301 -0,5% 0,7339 0,7317 +2,8% Bitcoin BTC/USD 9.784,16 -1,70 9.952,93 10.514,84 -31,63 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,70 62,77 -0,1% -0,07 +3,8% Brent/ICE 66,28 66,39 -0,2% -0,11 +0,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.328,13 1.332,07 -0,3% -3,95 +1,9% Silber (Spot) 16,59 16,61 -0,2% -0,03 -2,1% Platin (Spot) 997,55 997,50 +0,0% +0,05 +7,3% Kupfer-Future 3,22 3,24 -0,6% -0,02 -2,4% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/gos

(END) Dow Jones Newswires

February 23, 2018 01:27 ET (06:27 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.