Die Yokogawa Electric Corporation (TOKYO:6841) kündigt die Veröffentlichung von "Operations Management" zum 14. Februar an. Mit diesem Softwarepaket können Daten zur vom Anlagepersonal geleisteten Arbeit aufgezeichnet und verwaltet werden. Yokogawa hat diese Lösung im Rahmen seiner "Operational Excellence Transformation" entwickelt. Dafür wurden Beratungs- und Servicelösungen erweitert, die zur Optimierung von Lieferkette und Betrieb führen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20180222006734/de/

Key areas for Operational Excellence Transformation (Graphic: Yokogawa Electric Corporation)

Die Software "Operations Management" unterstützt Anlagenbetrieb und Verwaltungspersonal, indem sie die Weitergabe von Informationen zu Themen wie ungewöhnlichen Ereignissen, Arbeitsfortschritt und Betriebs-Workflows ermöglicht. Durch Digitalisierung und Standardisierung der Art und Weise, wie diese Daten verarbeitet werden, unterstützt diese Software das Anlagenpersonal dabei, seine Arbeit korrekt, sicher und effizient durchzuführen.

Hintergrund der Entwicklung

Angesichts der zunehmenden Dynamik des Internets der Dinge (Internet of Things, IoT) und der Nutzung von Big Data und künstlicher Intelligenz (Artificial Intelligence, AI) bewegt sich die Aufmerksamkeit hin zu der Frage, wie die Erfassung, Analyse und Digitalisierung von Daten für Mehrwert sorgen kann. Wie können Probleme schon früh erkannt werden, wie lassen sich der Betrieb effizienter gestalten, der Managementprozess verbessern, die Lieferketten optimieren und die Entscheidungsfindung beschleunigen? Durch Digitalisierung und Standardisierung von Informationen und durch einfacheren Austausch von Informationen innerhalb und zwischen Gruppen von Anlagenmitarbeitern kann die Software "Operations Management" die Arbeitseffizienz erhöhen.

Menschliche Faktoren sind häufig die Ursache für Notabschaltungen und andere Probleme, die sich auf die Effizienz der Betriebsabläufe in Anlagen auswirken. In vielen Fällen erfolgen Arbeitsanweisungen, die Überwachung des Arbeitsfortschritts und Ähnliches mündlich oder über schriftliche Unterlagen. Das Fehlen eines digitalen Protokolls kann zu einer Reihe von Problemen führen. Dadurch kann es zum Beispiel unmöglich werden, den Arbeitsfortschritt in Echtzeit zu überprüfen. Es kann lange dauern, die notwendigen Informationen einzuholen, beim Hinzufügen von Informationen zur Veränderung von Schichtübergabeprotokollen können Fehler passieren, und es kann schwierig sein, Protokolle zu früheren Abläufen zu finden und abzurufen. Zudem kann die Sicherheit durch Probleme beeinträchtigt werden, etwa wenn Beinahe-Unfälle und Störfälle nicht gemeldet und keine geeigneten Gegenmaßnahmen getroffen werden oder wenn es zu Missverständnissen zwischen Außendienstmitarbeitern und Kontrollraumbedienern kommt. Auf Märkten auf der ganzen Welt wächst das Bewusstsein für die Notwendigkeit für Lösungen für die Betriebsführung, mit denen die Effizienz und Sicherheit verbessert und die Geschäftskontinuität sowie die Erhaltung von Wissen gewährleistet werden können.

Die von Yokogawa entwickelte Software "Operations Management" digitalisiert und standardisiert eine breite Palette von Informationen, die Betreiber und Leiter von Anlagen nutzen können. Dies kann von Informationen zu ungewöhnlichen Beobachtungen beim Anlagenbetrieb bis hin zum Status einer Aufgabe oder zum Workflow eines bestimmten Arbeitsvorgangs reichen. Diese Software trägt zur Verbesserung von Zuverlässigkeit und Sicherheit bei, da mit ihr gewährleistet werden kann, dass das Personal in einer Anlage die Informationen hat, die zur korrekten Ausführung seiner Arbeit nötig sind. Dies trägt auch zur Erhöhung der betrieblichen Effizienz bei. Diese Lösung unterstützt eine sichere und zuverlässige Betriebsführung und kann gleichzeitig Tätigkeiten und Arbeiten protokollieren, die auf Grundlage von Arbeitsanweisungen durchgeführt werden. Sie ermöglicht das Abrufen und die Nutzung von Informationen, die den Kenntnisstand und die Kompetenzen qualifizierter Betreiber repräsentieren.

Produktmerkmale

1. Erhöhte Effizienz durch Digitalisierung von Arbeitsanweisungen und Informationen

(1) Störfallmanagement: Die Funktion stellt sicher, dass der Workflow für den Umgang mit Beinahe-Unfällen und Störfällen einheitlich abläuft- vom Protokollieren des Auftretens des Störfalls bis hin zur Umsetzung von Gegenmaßnahmen und Verifizierung der Ergebnisse

(2) Managen von Änderungen: Die Funktion stellt sicher, dass der Workflow für Änderungen in Anlagen oder bei Betriebsabläufen einheitlich verläuft. Derartige Workflows umfassen eventuell die Durchführung von Risikobewertungen, das Melden von Änderungen an die entsprechenden Mitarbeiter und die eigentliche Implementierung von Änderungen im Anlagenbetrieb.

(3) Arbeitserlaubnis: Eine Funktion, die den Workflow beim Einholen einer Arbeitserlaubnis für Außeneinsätze digitalisiert

2. Intuitive Benutzeroberfläche (User Interface, UI)

Diese Benutzeroberfläche wurde dahingehend optimiert, dass die Bediener den Status eines Vorgangs auf einen Blick erkennen und sämtliche Informationen, die sie benötigen, schnell finden können. Mit Funktionen wie der Möglichkeit, in Excel erstellte Checklisten zu Arbeitsanweisungen in die Datenbank von "Operations Management" zu importieren, lässt sich "Operations Management" leicht implementieren.

3. Nutzung auf mobilen Geräten für erhöhte Effizienz bei Außeneinsätzen

Wartung und andere Aufgaben werden häufig an anderen Orten durchgeführt und nicht im zentralen Kontrollraum. Damit Arbeitsanweisungen, Berechtigungen und Verläufe leicht von überall aus an einer Fertigungsstätte eingesehen werden können, will Yokogawa im Juni dieses Jahres eine mobile Version dieser Software herausbringen. Diese kann dann auf Tablets und anderen mobilen Geräten genutzt werden.

Anwendungsbereiche

Unterstützung von Bedienern und anderem Anlagenpersonal beim Protokollieren von Betriebsabläufen, der Verwaltung von Betriebsplänen und Ergebnissen, der Erleichterung von Schichtübergaben, der Erstellung von Berichten und Verwaltung von Beinahe-Unfällen und Störfällen, Änderungen und Arbeitsberechtigungen

Weitere Informationen

https://www.yokogawa.com/solutions/solutions/operations-management/rpo-production-instructor-vp/

Über Yokogawa

Yokogawa verfügt über ein globales Netzwerk aus 113 Unternehmen in 60 Ländern. Das im Jahr 1915 gegründete Unternehmen mit einem Jahresumsatz von 3,5 Milliarden US-Dollar beschäftigt sich mit modernster Forschung und Innovation. Yokogawa ist im Bereich der industriellen Automatisierung und Steuerung (industrial automation, IA), in der Prüfung und Messung sowie in der Luftfahrt und anderen Geschäftsbereichen tätig. Der Bereich IA spielt in zahlreichen Branchen wie der Öl-, Chemie-, Erdgas-, Strom-, Eisen- und Stahl-, Papier- und Zellstoff-, Pharma- und Lebensmittelindustrie eine wichtige Rolle. Mit der Konzentration auf dieses Segment unterstützt Yokogawa Unternehmen, ihre Gewinne zu maximieren, indem es eine große Bandbreite höchst zuverlässiger Produkte anbietet und mit der Tochtergesellschaft KBC Advanced Technologies zusammenarbeitet, um hochklassige Lösungen und Dienstleistungen zu liefern. Weitere Information über Yokogawa finden Sie unter www.yokogawa.com

Die Unternehmensnamen, Produkte und Marken in diesem Text sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20180222006734/de/

Contacts:

Yokogawa Electric Corporation

Öffentlichkeitsarbeit

Integriertes Kommunikationszentrum

Yokogawa-pr@cs.jp.yokogawa.com