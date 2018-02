FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein optimistischer Analystenkommentar der Deutschen Bank hat die Aktien von Aixtron am Freitagmorgen angetrieben. Sie stiegen beim Broker Lang & Schwarz (L&S) im Vergleich zum Xetra-Schluss um 1,43 Prozent auf 13,85 Euro. Der LED- und Chipindustrieausrüster sollte von der gut laufenden Chipkonjunktur und dem boomenden Einsatz von Halbleiteranwendungen in allen Bereichen profitieren, schrieb Analyst Uwe Schupp in einer Studie. Der Fokus des Unternehmens könne sich nun von Kostensenkungen auf das Umsatzwachstum legen. Er hält 2018 einen Erlössprung für möglich und bekräftige seine Kaufempfehlung.

Der Boom der Halbleiterbranche stimmt die Aktionäre des lange Zeit kriselnden TecDax -Konzerns schon seit einiger Zeit wieder zuversichtlicher. 2017 waren sie mit einem Plus von fast 274 Prozent Spitzenreiter im TecDax. Seit Ende November pendelten die Papiere allerdings über weite Strecken zwischen rund 11 und etwa 13,30 Euro. Erst in der laufenden Woche war ihnen ein Ausbruch aus dieser Bandbreite gelungen./mis/das

ISIN DE000A0WMPJ6

AXC0049 2018-02-23/08:05